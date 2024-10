Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 6,39 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,39 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,37 USD nach. Bei 6,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 36.532 Stück.

Bei 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD gegenüber -0,83 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,77 Prozent auf 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 102,15 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,205 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

