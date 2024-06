Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,84 USD an der Tafel.

Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 6,84 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,96 USD an. Bei 6,80 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,80 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.266 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 64,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 18,42 Prozent sinken.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,84 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,245 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?