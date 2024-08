Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,18 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 6,20 USD. Bei 6,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.127 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,52 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 50,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 20,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,83 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 93,19 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 102,15 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,218 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

