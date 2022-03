Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit Einbußen

Das Papier von Beyond Meat gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 45,62 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 45,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,62 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,56 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,042 USD je Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat Inc. ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert. Im Angebot sind dabei Burger-Patties sowie Würstchen, die aus einer veganen Basis aus Erbsenprotein, Rote Beete und pflanzlichen Ölen bestehen.

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht nach Zahlen ein: Beyond Meat weitet Verlust deutlicher aus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Innovative Ernährung: Diese Aktien versprechen eine solide Wachstumsstory

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com