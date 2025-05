Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,94 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,94 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,93 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.602 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 214,82 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 31,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,84 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 68,73 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 75,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,712 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

