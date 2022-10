Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 15,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 15,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.439 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,14 EUR erreichte der Titel am 03.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 83,09 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 12,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 30,41 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 04.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,31 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 147,04 USD, gegenüber 149,43 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,60 Prozent präsentiert.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.11.2023 wird Beyond Meat schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2022 -5,267 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

