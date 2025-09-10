BigBearai Aktie News: BigBearai steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BigBearai zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 4,89 USD zu.

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 4,89 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,89 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 993.285 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 02.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,36 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,16 Prozent.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

