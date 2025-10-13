DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
BigBearai Aktie News: BigBearai steigt am Montagnachmittag stark

13.10.25 16:08 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai steigt am Montagnachmittag stark

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,5 Prozent auf 8,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
7,14 EUR 0,87 EUR 13,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 16,5 Prozent auf 8,41 USD zu. Bei 8,43 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.800.628 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 18,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 82,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

