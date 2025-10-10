BigBearai Aktie News: BigBearai haussiert am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 8,12 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 8,12 USD zu. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 8,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.517.188 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,49 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 81,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

