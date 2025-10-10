BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Freitagabend nordwärts

BigBearai im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 7,68 USD.

Um 20:08 Uhr wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 7,68 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 8,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27.459.114 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,49 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 416,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

