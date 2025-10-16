DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.290 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagabend tiefrot

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 8,3 Prozent auf 7,82 USD nach.

Die BigBearai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 7,82 USD abwärts. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 7,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 6.477.114 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 417,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

