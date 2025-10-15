BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,9 Prozent auf 8,30 USD.

Die BigBearai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 8,30 USD abwärts. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 8,00 USD ein. Bei 9,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.933.118 BigBearai-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 24,53 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 449,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

