Aktie im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

15.10.25 16:08 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 8,94 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 8,94 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,27 USD. Bei 9,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.128.692 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,55 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 492,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 32,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

