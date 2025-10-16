DAX24.223 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
ROUNDUP: Online-Broker Flatexdegiro wird optimistischer - Aktie auf Rekordhoch

16.10.25 10:52 Uhr
Aktien
flatexDEGIRO AG
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO legt angesichts brummender Geschäfte die Latte für das laufende Jahr höher. Der Umsatz soll 2025 um mindestens ein Zehntel wachsen, der Überschuss sogar um mehr als ein Drittel. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Flatexdegiro-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn am Donnerstag zeitweise um rund sieben Prozent zu und wurde mit 33,28 Euro so teuer gehandelt wie nie zuvor.

Zuletzt war das Papier mit einem Plus von 5,2 Prozent zweitstärkster Titel im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Die neuen Ziele des Online-Brokers seien höher gesteckt als am Markt erhofft, sagte ein Aktienhändler. Flatexdegiro ist nach der Kurs-Rally in diesem Jahr an der Börse inzwischen rund 3,6 Milliarden Euro wert.

Flatexdegiro-Chef Oliver Behrens rechnet angesichts des anhaltend starken Geschäftswachstums für 2025 jetzt mit einem Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro, wie das Unternehmen überraschend am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Zuvor war er von 499 bis 518 Millionen Euro ausgegangen. Die neue Prognose entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent.

Das Konzernergebnis soll nun 150 bis 160 Millionen Euro erreichen, nachdem Behrens zuvor 128 bis 139 Millionen Euro als Ziel ausgegeben hatte. Die neue Spanne entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um 34 bis 43 Prozent.

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz des Unternehmens den vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro. Der Überschuss schnellte um mehr als die Hälfte auf 39 Millionen Euro nach oben. Die vollständigen Geschäftszahlen will Flatexdegiro wie geplant am 21. Oktober veröffentlichen.

Nach Jahren der Krise sieht Behrens den Online-Broker wieder voll im Geschäft. Der Manager hatte die Führung des Unternehmens vor rund einem Jahr übernommen, nachdem sich Flatexdegiro unter dem langjährigen Chef Frank Niehage eine Sonderprüfung der Finanzaufsicht Bafin eingefangen hatte. Großaktionär Bernd Förtsch hatte die damalige Unternehmensführung in einem Interview mit der "Wirtschaftswoche" harsch kritisiert und damit Niehage zum Rückzug getrieben.

Inzwischen ist auch die Bafin-Prüfung bei Flatexdegiro abgeschlossen. "Der Sonderbeauftragte ist abgereist. Wir sind wieder back to business", hatte Behrens Anfang September vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten gesagt. Punkten will der Manager künftig mit Angeboten wie Kryptohandel und Wertpapierleihe - und mit einer Integration der Systeme von Flatex und Degiro, die zusammen 16 europäische Länder abdecken./stw/tav/stk

mehr Analysen