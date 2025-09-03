flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 2,9 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,26 €
|Abst. Kursziel*:
15,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,88%
|
Analyst Name:
Simon Keller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|11:46
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research