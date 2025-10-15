DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,56 +1,0%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.628 -2,0%Euro1,1634 +0,2%Öl61,91 -0,6%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend
Drägerwerk-Aktie: Optimismus für 2025 Drägerwerk-Aktie: Optimismus für 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum

15.10.25 20:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
31,16 EUR 0,24 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO rechnet angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle mit mehr Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 als zuvor. Der Erlös werde zwischen 530 und 550 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Ursprünglich war Flatexdegiro von 499 bis 518 Millionen Euro ausgegangen. Die neue Prognose entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent.

Wer­bung

Das Konzernergebnis sieht das Unternehmen jetzt bei 150 bis 160 Millionen Euro nach 128 bis 139 Millionen Euro davor. Auf Basis der aktuellen Vorhersage würde Flatexdegiro das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 34 bis 43 Prozent steigern.

Im dritten Quartal legte der Umsatz um 18 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 132 Millionen Euro zu. Das Ergebnis stieg um mehr als die Hälfte auf 39 Millionen Euro.

Die Neuigkeiten sorgten bei Anlegern für gute Stimmung. Die Flatexdegiro-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx

Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025flatexDEGIRO BuyUBS AG
06.10.2025flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025flatexDEGIRO BuyUBS AG
06.10.2025flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
16.07.2025flatexDEGIRO HaltenWarburg Research
15.07.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025flatexDEGIRO HoldWarburg Research
26.05.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025flatexDEGIRO HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen