Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

14:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er beließ die Aktien von Flatexdegiro auf einer Liste von Favoriten./bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

