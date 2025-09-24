LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 21,74 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 21,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 21,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,60 EUR. Bisher wurden heute 268.909 LANXESS-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 56,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 6,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 23,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,740 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

