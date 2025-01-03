LANXESS Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November an aktuelle Währungsbewegungen an./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:08 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
-20,00%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
22,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,42%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
