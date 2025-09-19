LANXESS Aktie
Marktkap. 1,94 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Die Sorgen um die Schulden des Chemiekonzerns ließen etwas nach, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag im Kontext des Verkaufs des Envalior-Anteils. Die Gewinnentwicklung bliebe aber schwierig und die Bewertung der Aktien erscheine vergleichsweise unattraktiv./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 23:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,44 €
|Abst. Kursziel*:
-6,42%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
22,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,08%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
