LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
23,34 EUR +0,38 EUR +1,66 %
STU
Marktkap. 1,99 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

UBS AG

LANXESS Neutral

12:56 Uhr
LANXESS Neutral
LANXESS AG
23,34 EUR 0,38 EUR 1,66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Neutral

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
12,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

13:31 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:56 LANXESS Neutral UBS AG
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

