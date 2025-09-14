LANXESS Aktie
Marktkap. 1,99 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
12,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|13:31
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
