LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 22,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 22,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.640 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 48,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,42 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 10,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,21 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,740 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

