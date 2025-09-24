DAX23.634 +0,4%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
So bewegt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag nordwärts

26.09.25 09:27 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
22,44 EUR 0,46 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 22,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 22,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.640 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 48,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,42 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 10,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,21 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,740 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet

LANXESS-Aktie zieht an: Ausstieg aus Envalior-Joint-Venture für 2026 geplant

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren verloren

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

