LANXESS Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der geplante Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior sollte den Schuldenabbau des Chemiekonzerns vorantreiben, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entgegen des von Lanxess genannten Basis-Kaufpreises von rund 1,2 Milliarden Euro rechnet der Experte nach einer Anpassung durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses mit einer Bewertung der Anteile von etwa 700 Millionen Euro./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
24,42 €
|Abst. Kursziel*:
-14,00%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
24,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,65%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
