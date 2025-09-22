DAX 23.611 +0,4%ESt50 5.472 +0,6%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.396 +0,0%Nas 22.701 -0,4%Bitcoin 95.638 +0,1%Euro 1,1807 +0,1%Öl 67,69 +1,7%Gold 3.775 +0,8%
LANXESS Aktie

24,04 EUR +1,80 EUR +8,09 %
STU
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

18:16 Uhr
LANXESS Underperform
LANXESS AG
24,04 EUR 1,80 EUR 8,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der geplante Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior sollte den Schuldenabbau des Chemiekonzerns vorantreiben, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entgegen des von Lanxess genannten Basis-Kaufpreises von rund 1,2 Milliarden Euro rechnet der Experte nach einer Anpassung durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses mit einer Bewertung der Anteile von etwa 700 Millionen Euro./rob/niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
24,42 €		 Abst. Kursziel*:
-14,00%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
24,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,65%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

18:16 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 LANXESS Neutral UBS AG
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

