JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ausmaß der Senkung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei noch etwas schlimmer als zu erwarten gewesen sei, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST

