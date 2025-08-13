DAX 24.271 +0,4%ESt50 5.398 +0,2%Top 10 Crypto 17,05 +0,3%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.303 -1,0%Euro 1,1685 -0,2%Öl 65,88 +0,2%Gold 3.357 +0,1%
LANXESS Aktie

Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

11:21 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
23,34 EUR -1,16 EUR -4,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ausmaß der Senkung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei noch etwas schlimmer als zu erwarten gewesen sei, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
-9,84%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
23,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,74%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:56 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08.07.25 LANXESS Halten DZ BANK
02.07.25 LANXESS Buy Warburg Research
01.07.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

