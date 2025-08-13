LANXESS Aktie
Marktkap. 2,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ausmaß der Senkung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei noch etwas schlimmer als zu erwarten gewesen sei, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
24,40 €
|Abst. Kursziel*:
-9,84%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
23,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,74%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|27.06.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.05.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.06.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)