DAX 24.287 +0,4%ESt50 5.402 +0,3%Top 10 Crypto 16,90 -0,6%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 103.456 -1,8%Euro 1,1693 -0,1%Öl 65,59 -0,2%Gold 3.356 +0,0%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Die Markenbekanntheit lässt Sandalenhersteller Birkenstock auch bei zaghafter Konsumlaune zweistellig wachsen.
LANXESS Aktie

23,46 EUR -1,04 EUR -4,24 %
STU
Marktkap. 2,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

UBS AG

LANXESS Neutral

12:06 Uhr
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
23,46 EUR -1,04 EUR -4,24%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings hätten die Kölner ihr Gewinnziel stärker als erwartet reduziert./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Neutral

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
6,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,83%
Analyst Name:
Priyanka Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

12:16 LANXESS Buy Warburg Research
12:06 LANXESS Neutral UBS AG
11:21 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

