Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Aufschlag

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 347,80 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 347,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 349,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 347,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.908 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 380,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 8,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 18,98 Prozent wieder erreichen.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,76 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

