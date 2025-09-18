Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 347,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 347,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 349,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 347,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.908 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 380,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 8,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 18,98 Prozent wieder erreichen.
Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,76 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.
Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,92 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
Berenberg veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Buy
Investment-Tipp Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen