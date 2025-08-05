DAX 24.081 +0,7%ESt50 5.301 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.392 -0,2%Euro 1,1678 +0,2%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.377 +0,2%
Top News
Siemens-Aktie dennoch schwächer: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie dennoch schwächer: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
369,50 EUR +18,00 EUR +5,12 %
STU
Marktkap. 134,03 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
WKN 840400

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

10:16 Uhr
Allianz Hold
Allianz
369,50 EUR 18,00 EUR 5,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Ähnlich wie der Konkurrent Zurich habe der Versicherungskonzern im vergangenen Quartal einen rekordhohen Betriebsgewinn erzielt, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Erwartungen aber nur geringfügig übertroffen worden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
353,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
369,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,04%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
359,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

10:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.07.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aktienanalyse Hold für Allianz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse Hold für Allianz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
dpa-afx WDH: Allianz verdient überraschend viel - Auf Kurs zu Jahresziel
finanzen.net Allianz-Aktie mit Chartsignal GD 100 nach oben gekreuzt
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Donnerstagvormittag zu
finanzen.net Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
EQS Group EQS-News: Allianz announces excellent performance and is fully on track for full-year ambitions
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group Allianz Commercial: Insurance market for hydrogen could reach more than US$3 billion by 2030
EQS Group EQS-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Benzinga Massive Allianz Life Hack Exposes &#39;Majority&#39; Of 1.4 Million American Customer, Employee Records
Zacks This is Why Allianz SE (ALIZY) is a Great Dividend Stock
