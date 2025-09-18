Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 520,80 EUR an der Tafel.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 520,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 521,60 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 517,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 519,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 94.915 Stück.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,24 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 572,75 EUR.

Am 08.08.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 47,30 EUR je Aktie.

