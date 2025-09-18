Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 521,60 EUR.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 521,60 EUR. Bei 523,20 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 521,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 232.032 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.
Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 18,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 457,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 12,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,75 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 572,75 EUR an.
Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,94 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.
In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 47,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
