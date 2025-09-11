DAX23.714 ±0,0%ESt505.394 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.033 -0,2%Nas22.089 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,45 +1,7%Gold3.652 +0,5%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 560 Euro

12.09.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
529,60 EUR 4,60 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Preisverfall bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

