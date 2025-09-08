Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

12:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re angesichts einer hauseigenen Rückversicherungs-Konferenz in Monte Carlo auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Ein wichtiges Fazit vom ersten Tag sei, dass sich der allgemeine Trend sinkender Preise zwar wahrscheinlich fortsetzen wird, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell blieben die Marktbedingungen jedoch relativ gut und die für Rückversicherungsleistungen gezahlten Preise seien immer noch risikogemäß./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images