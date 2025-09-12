Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag gestärkt

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 520,40 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 520,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 523,00 EUR. Bei 519,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.857 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 15,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 13,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 572,75 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.08.2025 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 47,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

