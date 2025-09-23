DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1793 -0,1%Öl66,15 -0,6%Gold3.756 +0,3%
DAX aktuell

DAX vor Startplus? Anleger erhoffen sich Kursgewinne nach der KI-Rally an der Wall Street

23.09.25 08:13 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - US-Rekorde könnten DAX anschieben | finanzen.net

Der DAX deutet nach einem schwachen Wochenstart leichte Gewinne an und könnte sich damit von den starken Vorgaben der US-Börsen inspirieren lassen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.527,1 PKT -112,4 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat zum Wochenstart 0,48 Prozent auf 23.527,05 Punkte verloren. Für Dienstag deutet sich aber ein freundlicher Auftakt an.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

DAX vor leichtem Startplus

Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der DAX am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

Gute Vorgaben von den US-Börsen

In den USA dämmen der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum DAX im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse NASDAQ haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der DAX wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.

KI-Rally treibt den Markt

Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

