DAX23.611 +0,4%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,88 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ROUNDUP: Unternehmensstimmung der Eurozone verbessert sich weiter leicht

23.09.25 10:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Sie signalisiert damit weiter ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, im Schnitt aber nur auf 51,1 Punkte.

Wer­bung

Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich aber ein unterschiedliches Bild: Der Indikator für die Stimmung im Industriesektor hat sich unerwartet eingetrübt und rutschte unter die Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung hingegen unerwartet deutlich auf und stieg weiter über die Expansionsschwelle.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, leidet die Stimmung unter den Folgen der US-Zollpolitik. Die zarten wirtschaftlichen Erholungstendenzen der vergangenen Monate dürften bereits wieder der Vergangenheit angehören. "Die von den USA verhängten Zölle scheinen zu einer Belastung zu werden", warnte Gitzel.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaften der Eurozone, zeigte sich ein gemischtes Bild. In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung überraschend eingetrübt und der entsprechende Indexwert fiel weiter unter die Expansionsschelle. Im Bereich Dienstleistungen zeigte sich hingegen eine bessere Entwicklung. Hier legte der Indexwert überraschend deutlich zu und sprang deutlich über die Wachstumsschwelle.

Wer­bung

Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sieht in den deutschen Stimmungsdaten "ein vorsichtiges Hoffnungszeichen". Mit einem nachhaltigen Aufschwung sei aber nur zu rechnen, wenn weitere negative Schocks in der Handelspolitik ausbleiben und "die Bundesregierung ihren Reformankündigungen Taten folgen lässt".

In Frankreich sind die Daten dagegen durchweg enttäuschend ausgefallen und lassen ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten erwartet. Sowohl in der Industrie als auch bei Dienstleistern in der zweitgrößten Volkswirtschaft des Währungsraums sind die Stimmungsindikatoren stärker als erwartet gesunken und liegen jeweils unter der Expansionsschwelle.

Die Entwicklung im Überblick:

^

Region/Index September Prognose Vormonat

EURORAUM

Wer­bung

Gesamt 51,2 51,1 51,0

Industrie 49,5 50,7 50,7

Dienste 51,4 50,5 50,5

DEUTSCHLAND

Industrie 48,5 50,0 49,8

Dienste 52,5 49,5 49,3

FRANKREICH

Industrie 48,1 50,1 50,4

Dienste 48,9 49,6 49,8°

(Angaben in Punkten)

/jkr/jsl/jha/