DAX23.684 +0,7%ESt505.475 +0,6%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,47 -0,1%Gold3.765 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Festere Tendenz dank US-Vorgaben

23.09.25 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.684,3 PKT 157,3 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.789,0 PKT 157,5 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fortgesetzten Rekordjagd an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der DAX stieg am Vormittag um 0,5 Prozent auf 23.635 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,7 Prozent auf 30.362 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Wer­bung

In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) haben mit plus 18 Prozent inzwischen zum Dax aufgeschlossen. Der deutsche Leitindex wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die relative Stabilität des deutschen Leitindex durchaus positiv: "Der Umstand, dass der Dax trotz saisonaler Schwäche nicht stärker fällt, spricht für innere Stärke. Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher."

Die Aktien aus dem Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzernverbund erholten sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. So stiegen die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) um 2,8 Prozent, die VW-Vorzugsaktien um 1,8 Prozent und jene der Konzernholding Porsche SE (Porsche Automobil) um 2,0 Prozent. Tags zuvor hatten die drei Anteilsscheine unter Gewinnwarnungen gelitten und bis zu 8,2 Prozent verloren.

Wer­bung

Die Papiere der Commerzbank reagierten als Dax-Schlusslicht mit minus 2,4 Prozent auf eine Analystenstudie. Das Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods hatte die Papiere bei einem Kursziel von 32 Euro von "Market Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Tom Hallett rechnet zwar mit deutlichen Gewinnsteigerungen des Geldhauses, sieht dies im Aktienkurs aber bereits großteils eingepreist.

Die Tui-Aktie (TUI) verteuerte sich als bester MDax-Wert um 3,2 Prozent, nachdem der Reisekonzern über die aktuelle Buchungslage informiert hatte. Bernstein-Analyst Richard Clarke wertete es in einer ersten Reaktion als ermutigend, dass Tui offenbar gut in die Wintersaison gestartet sei. Für beide Saisonzeiten vermeldete Tui steigende Preise und hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, das operative Gewinnziel für ddas laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

Die Anteilsscheine von grenke profitierten von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF und gewannen an der SDax-Spitze 7,0 Prozent an Wert. Eine höhere Effizienz dürfte ab 2026 die Gewinndynamik des IT-Leasingspezialisten ankurbeln, schrieb Analyst Roland Pfänder und lobte die finanzielle Solidität des Unternehmens./edh/stk

Mehr zum Thema DAX 40

10:26DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
10:15Volkswagen: Vorstände für Recht und IT sollen wegfallen
10:06ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Festere Tendenz dank US-Vorgaben
09:55Airbus-Betriebsrat stellt FCAS-Partnerschaft infrage
09:48Mercedes GLC EQ im Detail: Welche Technik den Erfolg bringen soll
09:45Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
09:45Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
09:45Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
mehr