ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Festere Tendenz dank US-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fortgesetzten Rekordjagd an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der DAX stieg am Vormittag um 0,5 Prozent auf 23.635 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,7 Prozent auf 30.362 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Wer­bung Wer­bung

In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) haben mit plus 18 Prozent inzwischen zum Dax aufgeschlossen. Der deutsche Leitindex wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die relative Stabilität des deutschen Leitindex durchaus positiv: "Der Umstand, dass der Dax trotz saisonaler Schwäche nicht stärker fällt, spricht für innere Stärke. Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher."

Die Aktien aus dem Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzernverbund erholten sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. So stiegen die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) um 2,8 Prozent, die VW-Vorzugsaktien um 1,8 Prozent und jene der Konzernholding Porsche SE (Porsche Automobil) um 2,0 Prozent. Tags zuvor hatten die drei Anteilsscheine unter Gewinnwarnungen gelitten und bis zu 8,2 Prozent verloren.

Wer­bung Wer­bung

Die Papiere der Commerzbank reagierten als Dax-Schlusslicht mit minus 2,4 Prozent auf eine Analystenstudie. Das Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods hatte die Papiere bei einem Kursziel von 32 Euro von "Market Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Tom Hallett rechnet zwar mit deutlichen Gewinnsteigerungen des Geldhauses, sieht dies im Aktienkurs aber bereits großteils eingepreist.

Die Tui-Aktie (TUI) verteuerte sich als bester MDax-Wert um 3,2 Prozent, nachdem der Reisekonzern über die aktuelle Buchungslage informiert hatte. Bernstein-Analyst Richard Clarke wertete es in einer ersten Reaktion als ermutigend, dass Tui offenbar gut in die Wintersaison gestartet sei. Für beide Saisonzeiten vermeldete Tui steigende Preise und hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, das operative Gewinnziel für ddas laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

Die Anteilsscheine von grenke profitierten von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF und gewannen an der SDax-Spitze 7,0 Prozent an Wert. Eine höhere Effizienz dürfte ab 2026 die Gewinndynamik des IT-Leasingspezialisten ankurbeln, schrieb Analyst Roland Pfänder und lobte die finanzielle Solidität des Unternehmens./edh/stk