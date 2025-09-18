DAX23.655 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,02 -3,2%Dow46.143 ±0,0%Nas22.506 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,74 -1,2%Gold3.669 +0,7%
Kurs der Allianz

Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Freitagnachmittag ins Plus

19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 348,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 348,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 349,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 538.534 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 281,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,12 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,76 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
