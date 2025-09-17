Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 345,90 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 345,90 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 347,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.207 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. 9,95 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 22,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,92 EUR im Jahr 2025 aus.

