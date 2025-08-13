Warburg Research

LANXESS Buy

12:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chemiekonzern restrukturiere weiter mit der Schließung von Standorten, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien derweil etwa wie erwartet ausgefallen, der Jahresausblick aber gesenkt worden./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

