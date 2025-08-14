LANXESS Aktie
Marktkap. 2,07 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Ein schwaches zweites Quartal und die Kürzung des Ausblicks seien keine Überraschungen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die vergangenen drei Monate gestützt worden von einigen Einflüssen, die sich im dritten Quartal so nicht wiederholen. Positiv merkte er an, dass Lanxess vom deutschen Infrastrukturpaket stärker profitieren sollte als Wettbewerber. Die Aktien seien günstig bewertet./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Buy
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,88 €
|Abst. Kursziel*:
13,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,43%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|11:51
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|11:01
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:56
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:51
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|11:01
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:56
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:01
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:56
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|27.06.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG