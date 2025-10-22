DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.748 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.034 -2,2%
LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Nachmittag nach

22.10.25 16:08 Uhr

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 21,08 EUR nach.

Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 21,08 EUR. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 20,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.989 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 37,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (19,67 EUR). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 7,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,90 EUR an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,561 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:06LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
08:06LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

