JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

15:01 Uhr
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,30 €		 Abst. Kursziel*:
-1,41%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
20,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,16%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

15:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 LANXESS Buy Warburg Research
30.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
26.09.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 LANXESS Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Lohnender LANXESS-Einstieg? MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag im Minusbereich
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag stabil
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags in Grün
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Plus
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
