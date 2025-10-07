LANXESS Aktie
Marktkap. 1,82 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
-1,41%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
20,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,16%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
