LANXESS Aktie
Marktkap. 1,88 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch in der zweiten Jahreshälfte belasteten die schwachen Absatzmärkte den Spezialchemiekonzern und den gesamten Sektor, schrieb Chris Counihan in seinem Ausblick vom Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 6 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
21,78 €
|Abst. Kursziel*:
-12,76%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
21,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|08:01
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:01
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:01
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG