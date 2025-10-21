LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 21,06 EUR nach.

Die LANXESS-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,06 EUR. Bei 20,98 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 108.602 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 37,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,60 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,097 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 22,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,561 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

