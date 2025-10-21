LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 21,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,34 EUR. Zuletzt wechselten 1.578 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,34 Prozent niedriger. Bei 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 8,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,33 EUR je LANXESS-Aktie an.
LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,561 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: LANXESS
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen