LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 21,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,34 EUR. Zuletzt wechselten 1.578 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,34 Prozent niedriger. Bei 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 8,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,33 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,561 EUR im Jahr 2025 aus.

