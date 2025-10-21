DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Kurs der LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

21.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,64 EUR 0,48 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 21,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 21,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,34 EUR. Zuletzt wechselten 1.578 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,34 Prozent niedriger. Bei 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 8,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,33 EUR je LANXESS-Aktie an.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,561 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LANXESS

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen