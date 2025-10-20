LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag stabil

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,22 EUR.

Die LANXESS-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,22 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 21,36 EUR. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 21,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,24 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 88.307 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,90 Prozent. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,33 EUR je LANXESS-Aktie aus.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,561 EUR je Aktie.

