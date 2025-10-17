DAX23.752 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,71 -0,5%Gold4.343 +0,4%
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Verlusten

17.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 20,40 EUR ab.

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 20,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 20,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.207 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 66,32 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,33 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,561 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

