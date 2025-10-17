LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 20,94 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,94 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 20,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.238 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 62,03 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,33 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,561 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

