LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 21,22 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,36 EUR. Bisher wurden heute 298.719 LANXESS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,90 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 7,30 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 22,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,561 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial