AKTIE IM FOKUS: Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden

23.09.25 14:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,30 EUR 2,18 EUR 9,86%
FRANKFURT (dpa-AFX) -

Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden

Aktien des Chemiekonzerns LANXESS haben am Dienstag positiv auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior reagiert. In der Spitze schnellten sie um bis zu 7,6 Prozent nach oben und waren zuletzt noch mit einem Kursplus von 4,8 Prozent auf 23,18 Euro der stärkste Wert im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erwies sich nach dem jüngsten Abwärtstrend aber noch als zu hohe Hürde.

Lanxess hatte am Nachmittag mitgeteilt, sich komplett von seinem Anteil an Envalior trennen zu wollen. Dafür übt der Chemiekonzern sein Andienungsrecht an seinen Joint-Venture-Partner aus, eine Beteiligungsgesellschaft der Private-Equity-Firma Advent. Ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro sei vertraglich vereinbart. Mit einer Entscheidung sei spätestens im März 2026 zu rechnen./niw/jha/

