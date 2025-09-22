AKTIE IM FOKUS: Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) -
Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden
Aktien des Chemiekonzerns LANXESS haben am Dienstag positiv auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior reagiert. In der Spitze schnellten sie um bis zu 7,6 Prozent nach oben und waren zuletzt noch mit einem Kursplus von 4,8 Prozent auf 23,18 Euro der stärkste Wert im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erwies sich nach dem jüngsten Abwärtstrend aber noch als zu hohe Hürde.
Lanxess hatte am Nachmittag mitgeteilt, sich komplett von seinem Anteil an Envalior trennen zu wollen. Dafür übt der Chemiekonzern sein Andienungsrecht an seinen Joint-Venture-Partner aus, eine Beteiligungsgesellschaft der Private-Equity-Firma Advent. Ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro sei vertraglich vereinbart. Mit einer Entscheidung sei spätestens im März 2026 zu rechnen./niw/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen