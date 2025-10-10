DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
LANXESS Aktie

17,11 EUR -2,42 EUR -12,39 %
STU
Marktkap. 1,66 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

LANXESS AG
LANXESS AG
17,11 EUR -2,42 EUR -12,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, der Bericht sei allerdings geprägt von Sondereffekten, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die Markterwartungen an das vierte Quartal dürften seiner Einschätzung nach weiter sinken./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,24 €		 Abst. Kursziel*:
21,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

