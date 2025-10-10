LANXESS Aktie
Marktkap. 1,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, der Bericht sei allerdings geprägt von Sondereffekten, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die Markterwartungen an das vierte Quartal dürften seiner Einschätzung nach weiter sinken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,24 €
|Abst. Kursziel*:
21,81%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
